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Жены лидеров Франции и Германии рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста (фото)

Жены лидеров Франции и Германии рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста (фото)

Супруги президентов Франции и Германии рассмеялись, когда шли на церемонию к мемориалу жертвам Холокоста в Берлине, пишет Daily Mail.

Когда первая леди Франции Бриджит Макрон и жена президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер шли мимо каменных плит в память об убитых евреях, они держались за руки и смеялись, говорится в статье. Предполагается, что Брижит Макрон поделилась шуткой с Эльке Бюденбендер.

Издание опубликовало фото, на котором первые леди, сопровождающие своих супругов во время возложения венков, хохочут.

Сообщается, что лидер Франции Эммануэль Макрон и его немецкий коллега возложили венки в память о шести миллионах евреев, убитых нацистской Германией во время Второй мировой войны.

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