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Трамп считает Байдена «коррумпированным, некомпетентным тираном» (видео)

Трамп считает Байдена «коррумпированным, некомпетентным тираном» (видео)

Президент Соединённых Штатов Джо Байден является коррумпированным, некомпетентным тираном. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.

По его словам, прозвучавшим на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, действующий американский лидер является худшим президентом в истории страны.

«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъёме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме — жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединённых Штатов», — отметил Трамп.

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