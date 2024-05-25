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Пашинян в последний момент изменил текст обращения к народу

Пашинян в последний момент изменил текст обращения к народу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подготовил текст для обращения к народу, однако в последний момент передумал и прочитал совершенно другое послание, сообщает газета «Жоговурд» со ссылкой на свои источники.

Вечером 24 мая Пашинян обратился к народу с посланием, говорил о процессе делимитации границы, о «реальной» и «исторической» Армении, обо всем, за исключением того важного, к чему он на самом деле готовился, отмечает издание.

По имеющимся у газеты сведениям, глава правительства собирался выступить с жестким заявлением о сопротивлении силам, препятствующим делимитации границы, вплоть до объявления чрезвычайного положения в стране.

Как пишет газета, рассматривая изложенные Пашиняном тезисы, можно констатировать, что он дал четкий сигнал внешнему миру: сколько бы людей ни собралось на митинг в воскресенье, все равно власти любой ценой доведут начатый процесс делимитации границы до конца.

«Послание Пашиняна состояло в следующем: каким бы трудным и тернистым ни был путь, делимитация будет проведена», – утверждается в публикации.

Согласно источникам газеты, премьер изначально намеревался посвятить большую часть своего послания архиепископу Баграту Србазану и возглавляемому им движению, но в последний момент передумал и убрал эту часть из текста обращения.

Есть также сведения, что он намеревался заявить, будто препятствование делимитации границы – это посягательство на государственность, и что воскресный митинг должен быть разогнан даже ценой введения чрезвычайного положения.

Правительственные источники сообщили газете, что Пашинян консультировался по этому вопросу с руководителями силовых структур, однако те призвали его отказаться от идеи введения ЧП.

Таким образом, Пашинян подготовил один текст, а прочитал совершенно иной, вот почему послание, вопреки ожиданиям, оказалось столь несодержательным, резюмирует газета.

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