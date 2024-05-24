Специалисты Минобороны США приняли участие в прошедших в Армении учениях

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Специалисты Министерства обороны США приняли участие в прошедших в Ереване учениях по борьбе с ядерными, химическими и биологическими угрозами. Сообщение об этом было опубликовано на странице Совбеза Армении в Facebook.

«С 20 по 24 мая в Ереване прошли совместные штабные учения представителей органов государственного управления, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных химическими, биологическими, радиологическими и ядерными факторами. Учения проводятся в рамках борьбы с оружием массового поражения (ОМП) при координации аппарата Совета безопасности Армении и при поддержке Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США», – говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что учения направлены на мониторинг и укрепление существующих возможностей и мер реагирования для предотвращения распространения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, что позволит оценить текущую ситуацию готовности и реагирования, выявить пробелы, в том числе с точки зрения межведомственного сотрудничества, а также может стать основой для создания национального плана реагирования.