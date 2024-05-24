Россия разорвала соглашения с Японией по ядерному оружию

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Министерство иностранных дел России заявило о прекращении действия соглашения с Японией в области сокращения ядерного оружия, говорится на портале официального опубликования правовых актов.

«21 мая 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года», – говорится в документе.

Соответствующе соглашение было подписано 13 октября 1993 года в Токио. В документе оговаривалась необходимость создания комитета сотрудничества в области сокращения ядерного оружия. В рамках данного соглашения Токио и Москва обменялись данным и результатами исследований по ликвидации ядерного оружия.