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Наши военные специалисты провели экспертную встречу с немецкими коллегами (фото)

Наши военные специалисты провели экспертную встречу с немецкими коллегами (фото)

В соответствии с Планом двустороннего сотрудничества, подписанным между Министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2024 год, состоялась экспертная встреча между военными специалистами обеих стран. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Объединенном оперативном командовании Германии, был проведен обстоятельный обмен мнениями по поводу участия Азербайджана и Германии в миссиях ООН, в международных миротворческих операциях и обретенного опыта, были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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