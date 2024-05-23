Наши военные специалисты провели экспертную встречу с немецкими коллегами (фото)

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В соответствии с Планом двустороннего сотрудничества, подписанным между Министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2024 год, состоялась экспертная встреча между военными специалистами обеих стран. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Объединенном оперативном командовании Германии, был проведен обстоятельный обмен мнениями по поводу участия Азербайджана и Германии в миссиях ООН, в международных миротворческих операциях и обретенного опыта, были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.