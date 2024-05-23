Баку и Тбилиси обсудили развитие военных связей (фото) |
Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл первенство мира |
Вашингтон выделит Киеву военную помощь на $300 млн |
Тайвань сообщил о приближении 33 самолётов и 31 корабля Китая |
Сенсационное заявление Китая: Пекин назвал страну, виноватую в войне в Украине |
«Не судите о нас по тому, что у нас есть». Что сказал Алиев в интервью Euronews? (видео) |
«Аталанта» выиграла Лигу Европы УЕФА (фото) |
Украинцы сбили российский самолет |
Эрдоган вручил Сарвару Баширли высокую награду (фото) |
Главное Мир

Володин: Где Чубайс? Чем занимается?

Володин: Где Чубайс? Чем занимается?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин спросил о том, как идут дела у экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, который перевёл все свои сбережения в Израиль. Неожиданный вопрос возник у спикера нижней палаты в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы, сообщает «Лайф».

Володин заметил, что все предприниматели, кто продолжил вести свои дела в России, сейчас обладают более надёжной защитой своих средств. То же, по его словам, нельзя сказать про тех, кто боялся за свои деньги и уехал в поисках системы, которая сможет защитить их капитал. В итоге они остались ни с чем и вынуждены работать водителями, уборщицами, кухарками.

«Может быть, и хорошо, что сейчас они на землю спускаются и понимают, что бизнес — это в первую очередь ответственность, а не так. Здесь вот, как вы говорите, и то, что в 1990-е годы. Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевёл, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял и где заработал? В России», — сказал спикер Госдумы.

Теги:
Из этой рубрики
ГА ООН утвердила резолюцию о «геноциде в Сребренице»
Мир

ГА ООН утвердила резолюцию о «геноциде в Сребренице»

2024/05/23, 19:31
Володин: Где Чубайс? Чем занимается?
Мир

Володин: Где Чубайс? Чем занимается?

2024/05/23, 18:31
Соцсеть Илона Маска открыла офис в Турции из-за требования властей
Мир

Соцсеть Илона Маска открыла офис в Турции из-за требования властей

2024/05/23, 17:50
Путин внезапно летит в Беларусь
Мир

Путин внезапно летит в Беларусь

2024/05/23, 17:32
Кобахидзе заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо
Мир

Кобахидзе заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо

2024/05/23, 16:56
В конгрессе США показали карту России с зоной ударов американскими ракетами
Мир

В конгрессе США показали карту России с зоной ударов американскими ракетами

2024/05/23, 16:41
Путин разрешил использовать имущество США в России для компенсации ущерба
Мир

Путин разрешил использовать имущество США в России для компенсации ущерба

2024/05/23, 16:03
Зеленский придумал новое название для России
Мир

Зеленский придумал новое название для России

2024/05/23, 15:24
Захарова ответила Пашиняну
Мир

Захарова ответила Пашиняну

2024/05/23, 15:04