Володин: Где Чубайс? Чем занимается?

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин спросил о том, как идут дела у экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, который перевёл все свои сбережения в Израиль. Неожиданный вопрос возник у спикера нижней палаты в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы, сообщает «Лайф».

Володин заметил, что все предприниматели, кто продолжил вести свои дела в России, сейчас обладают более надёжной защитой своих средств. То же, по его словам, нельзя сказать про тех, кто боялся за свои деньги и уехал в поисках системы, которая сможет защитить их капитал. В итоге они остались ни с чем и вынуждены работать водителями, уборщицами, кухарками.

«Может быть, и хорошо, что сейчас они на землю спускаются и понимают, что бизнес — это в первую очередь ответственность, а не так. Здесь вот, как вы говорите, и то, что в 1990-е годы. Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевёл, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял и где заработал? В России», — сказал спикер Госдумы.