В Габале совместно с грузинской компанией будет построен завод по производству пива

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В Габале подписан Договор о совместном участии по созданию завода по производству пива и безалкогольных напитков.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Отмечается, что министр экономики Микаил Джаббаров встретился с представителями ООО Georgian Beer Company Ltd Цезарем Чочели, Шалвой Чочели и Гочей Дарчиашвили и обсудил перспективы развития двустороннего сотрудничества.

В рамках встречи между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и грузинской компанией Georgian Beer Company Ltd был подписан Договор о совместном участии в строительстве в Габалинском районе нового завода по производству лицензионных марок пива премиум-класса, местного брендового пива и безалкогольных напитков на основе передовых международных технологий.

На заводе, который будет способствовать расширению экспортных возможностей за счет производства конкурентоспособной продукции, планируется создать годовую производственную мощность в 140 млн литров и около 300 новых рабочих мест.