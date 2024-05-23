Китай отработал удар по Тайваню

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Китай начал учения вокруг Тайваня.

Боевая авиация и корабли военно-морских сил (ВМС) КНР в ходе учений у берегов острова Тайвань нанесли имитирующие удары по предполагаемому противнику. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как уточнятся, Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии (НОАК) Китая задействовала десятки истребителей в ходе «планомерного патрулирования».

При поддержке и под прикрытием ракетных войск самолеты НОАК, «полностью укомплектованные боеприпасами», направились в заданные локации. Там совместно с фрегатами и катерами они «имитировали удары по ценным вражеским военным целям», а также по кораблям и авиации противника, ведущим разведку и патрулирование.