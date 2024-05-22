«Подкрепляйте речи действиями». В Германии «наехали» на Францию

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Глава германского комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Францию увеличить помощь Киеву на фоне заявлений Эммануэля Макрона по ситуации на Украине. Она подчеркнула, что вклад Парижа в поддержку Киева контрастирует с исходящими из него заявлениями, пишет Politico.

«Проблема заключается в том, что Польша делает для своей соседки очень многое, Германия делает многое, а Франция по сравнению с ними делает мало», — указала Циммерман.

Она выразила надежду, что Франция, которая является «важным государством», будет не только выступать с «сильными речами», но и подкреплять их действиями.