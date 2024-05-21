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Главное Мир

МАГАТЭ считает очень высоким вероятность возникновения ядерного конфликта

МАГАТЭ считает очень высоким вероятность возникновения ядерного конфликта

Опасность возникновения ядерного конфликта достигла наивысших значений за последние несколько десятилетий, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя ЮАР при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Рапулане Молекане, зачитавшего соответствующее заявление 23 государств мира на Международной конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности (ICONS-2024).

«Мы подтверждаем необходимость срочного достижения прогресса в ядерном разоружении, – отмечается в заявлении. – Выражаем глубокую озабоченность в связи с его отсутствием в нынешних условиях, когда риск ядерного конфликта достиг наивысшей точки за несколько последних десятилетий. Важно прекратить эрозию международных норм обладания, распространения, испытания и использования ядерного оружия. Подчеркиваем важность достижения полной, необратимой и контролируемой ликвидации арсеналов ядерного оружия, что окажет положительное влияние на ядерную безопасность».

В заявлении также указывается, что 90% мировых запасов высокообогащенного урана приходится на ядерное оружие и что на эту сферу должны распространяться международные нормы обеспечения физической защиты, что является важнейшим условием ядерной безопасности. В документе также подчеркивается неотъемлемое право всех стран на мирное использование ядерной энергии и необходимость того, чтобы меры безопасности не препятствовали международному сотрудничеству в этой области.

Заявление подписали Алжир, Бразилия, Буркина-Фасо, Египет, Гана, Гватемала, Индонезия, Иордания, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Ливия, Малайзия, Намибия, Палестина, Панама, Судан, Танзания, Уганда, Филиппины, Чили, ЮАР.

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