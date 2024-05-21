БПЛА Akıncı в Азербайджане находился в готовности для поиска разбившегося в Иране вертолета

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Беспилотный летательный аппарат Akıncı в Азербайджане находился в готовности для проведения поисков на месте крушения вертолета президента Ирана.

Власти Ирана в режиме реального времени получали данные с турецкого беспилотника (БПЛА) Akıncı, который был задействован в поисках вертолета с президентом республики Эбрахимом Раиси, потерпевшего крушение в провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщил глава турецкой компании Baykar, производящей БПЛА, Сельчук Байрактар.

«По просьбе Ирана Турция направила для поисково-спасательной операции БПЛА Akıncı и вертолет Cougar, оснащенный аппаратурой ночного видения. После обнаружения беспилотником источника тепла координаты района были переданы иранским властям, которые направили в район происшествия десятки поисковых групп. Управление беспилотником в районе поисков осуществлялось через спутник Turksat, власти Ирана получали данные с него в режиме реального времени», – сказал Байрактар в эфире телеканала CNN Turk.

Он добавил, что в готовности к действиям в экстренной ситуации находился персонал центра технической поддержки Akıncı в Азербайджане. По его словам, поисковая операция проводилась в крайне неблагоприятных погодных условиях, скорость ветра временами достигала 160 км/ч. Тем не менее беспилотник смог опуститься на высоту около 100 метров, чтобы сделать снимки и передать их командованию ВС Турции и иранским властям.