Объявлена новая дата похорон Раиси |
Эрдоган выразил Алиеву удовлетворение мирным процессом между Баку и Ереваном |
Дзюдоист Хидаят Гейдаров стал чемпионом мира |
Турция поддержала требование МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху и Галанта |
На первом этапе более 3 тысяч человек смогут переселиться в Миндживан |
Стало известно о назначении нового посла Италии в Азербайджане |
В Иране раскрыли причину крушения вертолета Раиси |
Азербайджан ввел в оборот обновленные однокопеечные монеты |
Администрация Байдена о причинах крушения вертолета Раиси |
Главное Армия

Испания предоставит Украине танки Leopard и боеприпасы

Испания предоставит Украине танки Leopard и боеприпасы

Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, который будет содержать танки Leopard и боеприпасы.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает El Mundo.

Она отметила, что поставка должна состояться в конце июня.

Роблес объявила об этом во время своего участия в видеоконференции в двадцать второй встрече Контактной группы по обороне Украины, созванной министром обороны США Ллойдом Остином, на которой присутствовал министр обороны Украины. Рустем Умеров.

Министр отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских солдат.

Теги:
Из этой рубрики
Испания предоставит Украине танки Leopard и боеприпасы
Армия

Испания предоставит Украине танки Leopard и боеприпасы

2024/05/20, 21:07
ВСУ добились стабилизации линии фронта в Харьковской области
Армия

ВСУ добились стабилизации линии фронта в Харьковской области

2024/05/20, 18:56
Украинские пилоты и артиллеристы повышают квалификацию во Франции (фото)
Армия

Украинские пилоты и артиллеристы повышают квалификацию во Франции (фото)

2024/05/19, 15:55
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/05/19, 15:20
ЦАХАЛ уничтожил на востоке Рафаха около 50 террористов
Армия

ЦАХАЛ уничтожил на востоке Рафаха около 50 террористов

2024/05/19, 13:25
Украинцы потопили российский военный корабль
Армия

Украинцы потопили российский военный корабль

2024/05/19, 12:40
Украинцы сбили российский Су-25
Армия

Украинцы сбили российский Су-25

2024/05/19, 10:37
ВСУ уничтожили еще 1210 вражеских солдат
Армия

ВСУ уничтожили еще 1210 вражеских солдат

2024/05/19, 09:54
Писториус просит еще 3,8 млрд евро для Украины
Армия

Писториус просит еще 3,8 млрд евро для Украины

2024/05/19, 09:25