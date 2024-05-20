Баку и Тегеран удивили многих

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Встречу президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Сейеда Ибрагима Раиси, состоявшуюся 19 мая на границе двух стран, следует считать самой теплой и дружественной из тех, которые проходили между лидерами государств. Вот лишь краткие цитаты из выступлений глав двух стран в ходе той исторической встречи, которые, как говорится, свидетельствуют сами за себя:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «…Сегодняшняя церемония – еще одно проявление нашей дружбы. Сегодня весь мир видит, как крепка ирано-азербайджанская дружба. Эта дружба имеет глубокие корни, глубокую историю. На протяжении веков иранский и азербайджанский народы жили и созидали вместе, и сегодня межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте, считаю, достигли самого высокого уровня…».

А вот слова, произнесенные теперь уже бывшим президентом Ирана Сейедом Ибрагимом Раиси до его трагической гибели: «…Мы, конечно, братские, соседние и дружественные страны. Тем более, как заявил Верховный религиозный лидер, отношения Ирана с Азербайджаном больше, чем добрососедские. Это родственные отношения. Это очень сильная, очень глубокая связь, которая зиждется на глубоких исторических, культурных и религиозных связях двух стран. Конечно, наши народы и страны объединяют и исторические взаимосвязи. Эта связь исходит из сердец, и она несокрушима. Несмотря ни на что, ничего не может навредить или пошатнуть отношения между двумя странами. Эти отношения будут расти и укрепляться с каждым днем…»

Однако сказанное президентами у реки Араз – это не просто слова, произнесенные в дань уважения или, исходя из сугубо экономических интересов государств. Да, между Азербайджаном и Ираном были определенные осложнения в политическом плане, однако политическая воля Ильхама Алиева и покойного ныне Ибрагима Раиси позволила устранить все разногласия и вывести отношения в русло дружбы и взаимопонимания. И здесь, наверное, излишне говорить о проекте строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы», поскольку об этом уже много писалось.

Кратко напомним лишь, что задумка создания этих гидроузлов уходит корнями еще в советский период, когда в 1977 году Советским Союзом и Ираном был разработан соответствующий проект. В начале девяностых годов он был пересмотрен и доработан, но строительство не началось из-за того, что зародившийся в регионе армянский сепаратизм развязал войну против Азербайджана, что не просто автоматически увеличивало риски реализации такого рода проектов, но и делало их невыполнимыми. Далее в 2020 году Азербайджан решает карабахский вопрос, и после того, как годом позже в качестве заказчика проекта было определено ОАО «АзерЭнержи», началось возведение плотин на гидроузлах «Худаферин» и «Гыз Галасы». Благодаря этим объектам будет улучшена выработка электроэнергии и станет возможным снабжать посевные угодия водой, экономно используя воду реки Араз.

Этот проект уже завершен и остается дождаться, когда водохранилища полностью наполнятся водой (пока в «Худаферине» собрано лишь 40% общего объема, а в «Гыз Галасы» – 85%). И сейчас на очереди другой крупный и уже транспортный проект, который имеет очень важно значение для Азербайджана и Ирана. Совместным его можно назвать потому, что создание и модернизация в дальнейшем современной железнодорожной, а также автомобильной инфраструктуры на территории как Ирана, так и Азербайджана превратят транспортный коридор Север-Юг в важнейшую транспортную артерию мира.

Сегодня, как известно, строится новый автомобильный мост в направлении Агбенда, который соединит дорожные инфраструктуры двух стран. Закладка его фундамента произошла 6 октября 2023 года в рамках реализации соответствующего Меморандума взаимопонимания между правительствами стран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчываном через территорию Ирана. Тогда в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель комиссии с иранской стороны Мехрдад Базрпаш.

Стороны заявили, что после завершения строительства количество грузовых и других транспортных средств, которые сможет ежедневно принимать пропускной пункт на государственной границе, а также автомобильный мост, составит не менее 1100 машин. Дорога международного значения с семью полосами движения и полностью сможет обслуживать трейлеры в рамках маршрутов, следующих через Турцию в Европу и обратно, через иранские порты с выходом в Персидский залив.

Что бы ускорить строительство 30 октября 2023 года Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому для продолжения работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Ираном и моста над рекой Араз было дополнительно выделено 14 млн манатов.

Здесь, наверное, стоит напомнить, что за день до до встречи на реке Араз с Сейедом Ибрагимом Раиси, Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Миндживан в Зангиланском районе, села Сарыджаллы Джебраильского района и ряда других объектов как экономического, так и социального значения. А ведь они как раз находятся возле той самой дороги республиканского значения Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд и железнодорожной линией Горадиз-Агбенд. И поселки и есть та самая социальная инфраструктура, которая закладывается вдоль транспортных маршрутов.

Здесь уместно отметить, что столь же интенсивно ведется строительство автомобильных и железных дорог и на иранской стороне, о чем, кстати, сказал глава этого государства и ожидается, что полностью все работы как с азербайджанской, так и иранской стороны будут завершены к концу нынешнего года.

Безусловно, добиться таких успехов удалось благодаря тесным контактам как на экономическом, так и политическом уровне. А посольство Азербайджана в Иране, которое откроется в ближайшее время, лишь упрочит все эти связи. Как известно, после достаточно резонансного инцидента с нашим посольством в январе прошлого года, возник серьезный риск для жизни и безопасности наших людей. Однако после того инцидента все разногласия между сторонами были полностью устранены, лицо, совершившее известное преступление понесло наказание, а с иранской стороны была гарантирована безопасность азербайджанских дипломатических работников. Так что в скором времени все мы станем свидетелями также открытия посольства Азербайджана в Иране. Причем оно будет работать в новом здании, поскольку поиск места и ремонт заняли некоторое время.

Рауф Насиров