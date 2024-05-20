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Алиев: Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах

Алиев: Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси.

Глава государства направил письмо верховному духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи:

«Ваше преосвященство, уважаемый Аятолла Хаменеи,

Глубоко потрясены тяжелой утратой, которая постигла братскую и дружественную Исламскую Республику Иран и ее народ, – известием о трагической гибели президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета.

В лице президента Сейеда Ибрахима Раиси народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля, который всю жизнь самоотверженно и преданно служил своей стране. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

В этот скорбный день желаю, что Всевышний ниспослал терпения дружественному и братскому народу Ирана, разделяя Ваше горе, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему Вашему народу.

Аллах рехмет элясин!».

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