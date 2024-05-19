Беларусь и Азербайджан подписали контракты на $60 млн

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Беларусь и Азербайджан подписали на текущей неделе контракты в сфере экономического сотрудничества на общую сумму около $60 млн.

Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания (нижняя палата белорусского парламента) Сергей Рачков в воскресенье в эфире гостелеканала СТВ.

«Есть договоренности по совместным производствам, которые позволят не только насытить внутренний рынок Беларуси и Азербайджана соответствующими товарами, но и впоследствии выйти на другие сопредельные рынки, что, опять же, будет соответствовать интересам как Беларуси, так и Азербайджана», – отметил он.