Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер России Владимир Путин приняли декларацию о мире по итогам трехсторонней встречи в Китае.

В преамбуле заявления Владимир Путин и Дональд Трамп выразили признательность Си Цзиньпину за организацию «исторического трехстороннего саммита». Встреча длилась 1,5 часа.

«Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выражают приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности. Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок», — говорится в тексте итогового коммюнике.

Главы трех стран отметили что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

Трамп, Си Цзиньпин и Путин подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Также отмечается, что США, Россия и Китай будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.