Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принять законодательство, гарантирующее отсутствие преследования представителей сексуальных меньшинств в стране.

По его словам, это позволит европейским партнерам учитывать правовые гарантии Армении при рассмотрении заявлений граждан, которые просят убежище в ЕС, ссылаясь на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

Пашинян отметил, что среди таких обращений есть как реальные, так и ложные случаи, достоверность которых европейским структурам сложно проверить.