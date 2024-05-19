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Глава парламента Латвии: Наконец-то в Карабахе воцарился мир

Глава парламента Латвии: Наконец-то в Карабахе воцарился мир

Прежде всего хочу отметить невероятную живописность региона. Эти места действительно великолепны. Наконец-то в Карабахе воцарился мир. Правительство Азербайджана проводит в этом регионе большую созидательную работу. В Карабах вложено много средств. Мы воочию убедились в этом. Здесь построена новая инфраструктура, проложены новые дороги и даже завершено строительство нового аэропорта (Физулинский международный аэропорт). Все это сделано за очень короткое время.

Об этом сказала находящаяся в Шуше председатель латвийского парламента Дайга Миериня. Она добавила, что очень приятно быть свидетелем всего этого.

«Думаю, что наши бизнесмены также могут присоединиться к проводимым здесь работам по строительству и реконструкции. Для всего этого, конечно, необходимо вести переговоры. Имеется много возможностей и большой потенциал для нашего сотрудничества в этой области. Между нашими странами существует большой потенциал и для сотрудничества в области высоких технологий», – приводит «Азертадж» слова председателя парламента Латвии.

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