Алиев: Ирано-азербайджанские связи являются важным условием стабильности в регионе

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Как сообщалось ранее, 19 мая на государственной границе Азербайджана и Исламской Республики Иран состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: Уважаемый господин президент, я считаю, что сегодняшняя встреча и церемония войдут в историю ирано-азербайджанских отношений прекрасной, яркой страницей. Потому что проект, который мы сегодня запустим, очень важен и с технической точки зрения, в то же время он еще теснее сплотит два народа, два государства. Конечно, общий успех наших народов радует наших друзей, а тем, кому это не нравится, считаю, будет лучше заняться своими делами. Главное, что Иранское и Азербайджанское государства сегодня проявляют очень сильную совместную политическую волю, открыто заявляют своим народам и всему миру, что мы вместе и будем вместе и впредь. Ирано-азербайджанские связи являются важным условием стабильности в нашем регионе. Конечно, такой замечательный проект улучшит благосостояние наших народов и увеличит количество рабочих мест, став, таким образом, очередным шагом на пути к успеху. Уверен, что в дальнейшем будет много подобных совместных проектов (цитата по «Азертадж»).