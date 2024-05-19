Украинцы потопили российский военный корабль

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В ночь на 19 мая Силы обороны Украины вновь нанесли урон Черноморскому флоту РФ. Они уничтожили морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М «Ковровец». Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

«Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М «Ковровец». Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с побратимами продолжают приближать нас к Победе», – говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в Генштабе ВСУ. «Военно-морскими Силами Вооруженных сил Украины уничтожен морской тральщик «Ковровец», – говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.