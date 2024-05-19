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Писториус просит еще 3,8 млрд евро для Украины

Писториус просит еще 3,8 млрд евро для Украины

Минобороны Германии запросило у правительства страны ещё 3,8 миллиарда евро, чтобы помочь Украине, сообщает газета Bild, цитируя источник.

«Министерство обороны бьёт тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство (министра обороны Бориса) Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года», — указано в статье.

Запрос на выделение дополнительной помощи будет представлен на утверждение парламента в июне. Министерство финансов уже поддержало его, а неназванный чиновник указал на необходимость достичь консенсуса в правительстве и послать дополнительное оружие в этом финансовом году. По информации издания, в следующем году Бундесвер может поднять вопрос о выделении помощи Украине в размере рекордных 15 миллиардов евро.

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