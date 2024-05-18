В КСИР заявили, что иранские ракеты преодолели 12 эшелонов ПВО при ударе по Израилю

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Иранские ракеты и беспилотники преодолели 12 эшелонов противовоздушной обороны в ходе массированного удара по Израилю вечером 13 апреля.

Об этом заявил заместитель главы ополчения «Басидж», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-майор Касем Курейши.

«Нашим ракетам и беспилотникам для достижения цели пришлось преодолеть 12 эшелонов противовоздушной обороны, что свидетельствует о высоком уровне технологий, использованных в [ходе удара по Израилю]», – приводит его слова иранское агентство Tasnim. Курейши отметил, что в качестве целей Тегеран выбрал «две наиболее защищенные» израильские военные базы.

«С момента начала операции противник следил за нашими действиями с помощью спутников, самолетов-разведчиков, средств радиоэлектронной борьбы и радаров с радиусом обнаружения 4 тыс. километров», – сказал генерал КСИР. Он отметил, что «все иностранные военные базы региона пришли на помощь» израильской армии, чтобы «перехватить ракеты и беспилотники», запущенные из исламской республики. Курейши подчеркнул, что Тегеран «не использовал вооружения, импортированные из других государств, а только иранского производства».