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В Исмаиллинском районе заложен фундамент нового крупного предприятия

В Исмаиллинском районе заложен фундамент нового крупного предприятия

Новое производственное предприятие компании Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллинском районе будет способствовать социально-экономическому развитию региона, заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на церемонии закладки его фундамента.

По словам министра, создание предприятия не ограничится открытием 100 новых рабочих мест: «Здесь также формируется экосистема. Знания и навыки трудящихся на современном производстве – большой вклад. Инвестиции оживляют и экономическую деятельность».

Министр отметил, что данный бренд долгое время осуществляет свою деятельность как азербайджанский производитель.

«Открытие второго завода стало результатом ряда важных факторов. На рынке страны компания должна чувствовать себя комфортно, чтобы принять решение об инвестициях. Мы приветствуем инвестиции компании сегодня в рамках соответствующего меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2021 году. Это еще раз доказывает наличие в Азербайджане подходящей инвестиционной среды, человеческого капитала и инфраструктуры для вложения инвестиций в регионы», – сказал он.

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