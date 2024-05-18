20 мая в Иране казнят еврея, убившего мусульманина

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Эрвин (Натанель) Карами, 20-летний еврей из города Керманшах в Иране, был признан виновным в убийстве мусульманина Амира Шукри и приговорен к смертной казни, сообщает «Мако» со ссылкой на источники в иранской оппозиции. Казнь молодого человека назначена на 20 мая.

По имеющимся данным, около двух лет назад Карами убил мусульманина в ходе массовой драки, после чего был арестован и все это время находился в тюрьме. Согласно иранским законам, смертная казнь в случае Карами может быть заменена денежной компенсацией, если на это согласится семья жертвы. Родные Карами предложили семье погибшего крупную сумму денег, но их предложение принято не было.

Члены семьи Эрвина вместе с активистами местной еврейской общины пытались оказать давление на родственников жертвы и власти, но, судя по всему, им это не удалось. Представители еврейских организаций Ирана заявили, что приговор молодому человеку был вынесен «очень поспешно», сообщает ManotoNews.