Трамп пообещал возвести над США «Железный купол»

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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране систему противоракетной обороны «Железный купол», как это сделал Израиль. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота, сообщает ТАСС.

«Мы возведем над нашей страной «Железный купол». Такого купола еще никогда не видели», – сказал он, отметив, что это будет «подстраховкой» для Соединенных Штатов. Бывший американский лидер подчеркнул, что похожая система играет большую роль в деле защиты еврейского государства. «Только подумайте, что бы произошло, если бы у них [израильтян] этого не было <…>, Израиля бы не было. Нам нужна такая же защита», – добавил он.

Трамп выразил мнение, что создание подобной системы позволит организовать новые рабочие места для американцев.

«Железный купол» предназначен для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Его создание началось в 2004 году в связи с обстрелами радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами «Кассам» или ракетами советского производства, разработчиками стали концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. В марте 2011 года система была принята на вооружение и в апреле того же года впервые осуществила успешный перехват ракеты «Град», выпущенной из сектора Газа. В 2020-2021 годах были проведены испытания модернизированного варианта «Железного купола», способного перехватывать различные беспилотные летательные аппараты.