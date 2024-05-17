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СМИ: У ВСУ вышли из строя Starlink в первый день наступления россиян в Харьковской области

СМИ: У ВСУ вышли из строя Starlink в первый день наступления россиян в Харьковской области

Утром 10 мая, когда российские войска начали новое наступление в Харьковской области, у ВСУ вышли из строя терминалы Starlink, сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных из 125-ой бригады теробороны.

По данным издания, 10 мая бригада потеряла возможность использовать разведывательные дроны из-за российских радиоэлектронных помех.

Издание подчеркивает, что терминалы Starlink также вышли из строя.

«Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали», — сказал командир подразделения дронов в комментарии СМИ.

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