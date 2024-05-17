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Летчики ВВС Азербайджана завершили учения в Турции (видео)

Летчики ВВС Азербайджана завершили учения в Турции (видео)

В городе Конья Турецкой Республики завершились международные поисково – спасательные учения «Anatolian Phoenix-2024».

Как сообщает Минобороны Азербайджана, выступившие на церемонии закрытия представили анализ действий, выполненных в ходе международных учений.

В завершение мероприятия составы участников преподнесли друг другу подарки, было сделано фото на память.

Отметим, что в ходе учений наши военные летчики на штурмовиках «Су-25» ML во взаимодействии  выполнили задачи по обнаружению наземных целей условного противника, нанесению по ним авиационных ударов и обеспечению ближней воздушной поддержки наступающим группам.

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