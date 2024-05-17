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Начальник Генштаба понаблюдал за тактическими учениями артиллеристов (фото)

Начальник Генштаба понаблюдал за тактическими учениями артиллеристов (фото)

Первый заместитель министра обороны Азербайджана,  начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений с показательными боевыми стрельбами.

Начальник Генерального штаба прибыл на полевой пункт и заслушал доклады командиров и штабных офицеров о решениях, принятых на карте в ходе выполнения задач, передает пресс-служба Минобороны.

Было отмечено, что подразделения, выведенные по сигналу тревоги из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, отработали действия по занятию огневых позиций, приведению в боевое состояние боевой техники и артиллерийских установок.

Отмечалось, что в ходе выполнения практических стрельб с высокой точностью были уничтожены намеченные цели.

Генерал-полковник К. Велиев положительно оценил ход учений, дал поручения соответствующим лицам по дальнейшему повышению интенсивности и качества проводимых учений и тренировок с целью поддержания высокого уровня боеспособности подразделений и развития практических навыков военнослужащих.

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