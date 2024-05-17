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Жуткая статистика: более 90 человек стали жертвами торговли через соцсети в прошлом году

Жуткая статистика: более 90 человек стали жертвами торговли через соцсети в прошлом году

В 2023 году жертвами торговли людьми через социальные сети стал 91 гражданин Азербайджана.

Это отражено в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, пишет «Репорт». Согласно отчету, 38% из них старше 35 лет, 7% – в возрасте 18-25 лет и 55% – в возрасте 25-35 лет.

24 человека являются жителями Баку, 11 – Гянджи, 6 – Товуза, 5 – Сумгайыта. 28 из них подверглись сексуальному насилию в Турции, 28 – в России, 15 – в ОАЭ, 10 – в Бахрейне, 4 – в Катаре, 3 – в Иране и 1 – в Ираке.

Еще двое обмануты через соцсети и подвергнуты трудовой эксплуатацию в стране. 6 жертв в возрасте 18-25 лет, 50 – в возрасте 25-35 лет, 35 – старше 35 лет, 24 – жители Баку, 67 – жители других городов и районов республики, 74 – подверглись эксплуатации в 2016-2022 годах, а 17 – в 2023 году.

В 2005-2023 годах жертвами торговли людьми стали 1 350 человек, 1 264 из них женщины, 86 – мужчины.

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