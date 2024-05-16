Китай создал первый в мире корабль-носитель дронов для атак БПЛА в море

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Китай построил первый в мире специализированный носитель дронов. Однако о корабле официально не сообщалось, и многие обстоятельства, связанные с ним, остаются загадкой, пишет Naval News.

На верфи на Янцзы, далеко вверх по реке от основных верфей Шанхая, «спрятан» новый авианосец, который был спущен на воду еще в декабре 2022 года. Naval News совместно с Дж. Майклом Дамом, старшим научным сотрудником Института Митчелла, проанализировали его.

Обнаруженный недавно корабль является первым в мире специализированным авианосцем дронов с неподвижным крылом. Его конструкция меньше, чем у обычных авианосцев с полетной палубой — примерно на одну треть длины и половину ширины типичного американского авианосца. Для сравнения: он немного короче, но шире авианосцев сопровождения времен Второй мировой войны.

С него можно было бы управлять самолетами, но его прямое расположение палубы было бы анахронизмом, не позволяющим самолетам одновременно взлетать и приземляться.

Кроме того, похоже, что он не располагает авиационным ангаром, поэтому количество самолетов будет сильно ограничено. Однако это имеет смысл, если корабль используется в качестве носителя дронов.