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ВСУ ликвидировали генерала, командовавшего группировкой войск «Брянск»

ВСУ ликвидировали генерала, командовавшего группировкой войск «Брянск»

В России подтвердили, что Силы обороны Украины ликвидировали на фронте российского генерал-майора Владимира Золотухина. Он был командующим группировкой войск «Брянск».

Российские пропагандистские Telegram-каналы в сообщили, что в Санкт-Петербурге в суворовском училище Золотухину установили мемориальную доску.

Как сказано в сообщении на одном российском паблике, на алее около входа в Санкт-Петербургское суворовское училище «увековечены» имена многих выпускников, которых ликвидировали Силы обороны Украины.

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