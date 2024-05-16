ВСУ ликвидировали генерала, командовавшего группировкой войск «Брянск»

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В России подтвердили, что Силы обороны Украины ликвидировали на фронте российского генерал-майора Владимира Золотухина. Он был командующим группировкой войск «Брянск».

Российские пропагандистские Telegram-каналы в сообщили, что в Санкт-Петербурге в суворовском училище Золотухину установили мемориальную доску.

Как сказано в сообщении на одном российском паблике, на алее около входа в Санкт-Петербургское суворовское училище «увековечены» имена многих выпускников, которых ликвидировали Силы обороны Украины.