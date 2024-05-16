NYT: Назначение Белоусова не сулит Киеву ничего хорошего

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Назначение на пост министра обороны России Андрея Белоусова и намечающиеся перемены в российской армии «не предвещают ничего хорошего для Украины».

Об этом в авторской колонке пишет Серж Шмеманн, член редакционной коллегии The New York Times.

Характеризуя Белоусова, Шмеманн называет его «старшим кремлевским экономистом» и не находит ничего удивительного в том, что он не военный: «ни Шойгу, ни двое его предшественников таковыми не были».

«Военными вопросами занимаются генералы Генерального штаба; министр обороны присматривает за военно-промышленной базой. Предполагается, что задачей Белоусова будет управлять быстрым ростом военных расходов России и бороться с коррупцией, которая выкачивает огромные суммы денег, предназначенных для войны в Украине», — пишет Шмеманн.

В подтверждение своих слов он напоминает о недавнем аресте по подозрению в коррупционных преступлениях заместителя Шойгу Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров министерства обороны России Юрия Кузнецова.

По мнению Шмеманна, «Россия движется к тому, что по сути является военной экономикой», а это не сулит Киеву ничего хорошего.