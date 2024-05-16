Россиянин 4 года насиловал свою малолетнюю дочь

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Жителя Новосибирской области арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, девочка попала в больницу с кровотечением, медики установили, что несовершеннолетняя подвергалась изнасилованию. По подозрению в совершении преступления задержан отец 16-летней пострадавшей, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной информации, мужчина насиловал дочь в течение четырех лет. Информацию о произошедшем подтвердили в школе, где учится девочка. Правоохранительные органы пока воздерживаются от официальных комментариев.