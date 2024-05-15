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МИД Индии ответил Вашингтону в связи с портом Чабахар

МИД Индии ответил Вашингтону в связи с портом Чабахар

Индия знает о заявлениях США о потенциальном риске санкций из-за ее соглашения с Ираном об эксплуатации порта Чабахар и считает, что Вашингтону не следует придерживаться узких взглядов в этом вопросе.

Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, комментируя заявление Госдепартамента США о том, что соглашение Нью-Дели и Тегерана по совместной эксплуатации порта Чабахар не освобождено от применения санкций США, передает ТАСС.

«Я действительно видел некоторые замечания, которые были сделаны, но я думаю, что это вопрос коммуникации, убеждения и того, как заставить людей понять, что это на самом деле для всеобщего блага. Я не думаю, что люди должны смотреть на это узко», – сказал Джайшанкар, выступая в Колкате.

Он напомнил, что в прошлом США «высоко оценили тот факт, что Чабахар имеет большее значение», и Индия будет работать с этим проектом.

«У нас давние связи с портом Чабахар, но мы никак не могли подписать долгосрочное соглашение. Наконец-то мы смогли разобраться и заключить его. Долгосрочное соглашение необходимо, потому что без него вы не сможете по-настоящему улучшить работу порта. И мы считаем, что работа порта принесет пользу всему региону», – подчеркнул индийский министр.

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