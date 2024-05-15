Хакеры атаковали крупный испанский банк

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Одно из крупнейших финансовых учреждений Испании Banco Santander проинформировало, что подверглось кибератаке.

Об этом говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, недавно стало «известно о несанкционированном доступе к базе данных организации». «Банк немедленно принял меры по устранению инцидента, включая блокировку доступа к базе данных и усиление предотвращения мошенничества для защиты клиентов», – уточнили в Banco Santander. Там добавили, что был получен доступ к клиентской информации в Испании, Чили и Уругвае, а также к данным сотрудников банка.

Как пояснили в учреждении, в базе данных нет информации об операциях или учетных данных и паролей к интернет-банку. «Клиенты могут продолжать работать безопасно», – заверили в Banco Santander. Правоохранительные органы Испании уведомлены о произошедшем.

Банк был основан в 1857 году и является одной из крупнейших финансовых компаний в мире. Он представлен не только в Испании, но также в Европе и Америке. Учреждение насчитывает свыше 200 тыс. сотрудников и 160 млн клиентов.