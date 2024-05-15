Протесты в Тбилиси постепенно стихают (обновлено, фото, видео) |
Швеция допускает отправку войск в Украину, но есть условие |
Путин назначил министров и вице-премьеров (список) |
К давлению на Грузию присоединился и Госдеп США (видео) |
Администрация Байдена перешла к открытому шантажу Тбилиси (видео) |
США пригрозили Грузии серьезными санкциями |
ВВП Азербайджана демонстрирует почти 5-процентный рост |
Макрон намекнул Зеленскому на необходимость диалога с Россией |
Член ЕК: Нормализация отношений Баку-Ереван позволит открыть транспортные коммуникации |
Главное Экономика

Хакеры атаковали крупный испанский банк

Хакеры атаковали крупный испанский банк

Одно из крупнейших финансовых учреждений Испании Banco Santander проинформировало, что подверглось кибератаке.

Об этом говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, недавно стало «известно о несанкционированном доступе к базе данных организации». «Банк немедленно принял меры по устранению инцидента, включая блокировку доступа к базе данных и усиление предотвращения мошенничества для защиты клиентов», – уточнили в Banco Santander. Там добавили, что был получен доступ к клиентской информации в Испании, Чили и Уругвае, а также к данным сотрудников банка.

Как пояснили в учреждении, в базе данных нет информации об операциях или учетных данных и паролей к интернет-банку. «Клиенты могут продолжать работать безопасно», – заверили в Banco Santander. Правоохранительные органы Испании уведомлены о произошедшем.

Банк был основан в 1857 году и является одной из крупнейших финансовых компаний в мире. Он представлен не только в Испании, но также в Европе и Америке. Учреждение насчитывает свыше 200 тыс. сотрудников и 160 млн клиентов.

Теги:
Из этой рубрики
Хакеры атаковали крупный испанский банк
Экономика

Хакеры атаковали крупный испанский банк

2024/05/15, 00:47
На Араза Агаларова подали иск на 522 млн
Экономика

На Араза Агаларова подали иск на 522 млн

2024/05/14, 23:05
ВВП Азербайджана демонстрирует почти 5-процентный рост
Экономика

ВВП Азербайджана демонстрирует почти 5-процентный рост

2024/05/14, 21:08
Азербайджан представлен на ярмарке халяльной продукции в Казани
Экономика

Азербайджан представлен на ярмарке халяльной продукции в Казани

2024/05/14, 20:43
Член ЕК: Нормализация отношений Баку-Ереван позволит открыть транспортные коммуникации
Экономика

Член ЕК: Нормализация отношений Баку-Ереван позволит открыть транспортные коммуникации

2024/05/14, 20:11
Азербайджан планирует присоединиться к Международной конвенции о морской перевозке грузов
Экономика

Азербайджан планирует присоединиться к Международной конвенции о морской перевозке грузов

2024/05/14, 19:16
Нефтедобыча в Азербайджане упала почти на 6 процентов
Экономика

Нефтедобыча в Азербайджане упала почти на 6 процентов

2024/05/14, 18:45
Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа
Экономика

Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа

2024/05/14, 15:31
В Турции рассказали о газовом соглашении с Азербайджаном
Экономика

В Турции рассказали о газовом соглашении с Азербайджаном

2024/05/14, 15:24