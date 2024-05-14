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К давлению на Грузию присоединился и Госдеп США (видео)

К давлению на Грузию присоединился и Госдеп США (видео)

Принятый грузинским парламентом закон об иноагентах не соответствует американским ценностям. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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«Мы дали ясно понять, <…> что это не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа», – сказал он и добавил, что, по мнению Вашингтона, «правительству Грузии необходимо сменить курс» в отношении данного закона.

По словам Патела, принятый закон также не соответствует желанию правительства Грузии «вступить в Европейский союз, а также сотрудничать с трансатлантическими организациями, такими как НАТО».

Он добавил, что США могут ввести против властей Грузии санкции, в том числе экономические, если они продолжат нападки на ЕС и других партнеров.

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