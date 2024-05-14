Администрация Байдена перешла к открытому шантажу Тбилиси (видео)

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Соединенные Штаты произведут фундаментальный пересмотр отношений с Грузией, если законопроект об иноагентах будет принят в этой стране. С таким предупреждением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Однако, если данный законопроект будет принят, то это вынудит нас фундаментальным образом пересмотреть свои отношения с Грузией», – заявила она. Представитель американского лидера отказалась уточнить, в чем именно заключались бы результаты такой переоценки.



Карин Жан-Пьер также заявила, что ожидает от президента Грузии Саломе Зурабишвили наложения вето на законопроект, так как в США глубоко обеспокоены принятым в Грузии законом об иностранных агентах в кремлевском стиле.