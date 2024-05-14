Армения и Индия обсудили вопросы военно-технического партнерства (фото)

В Ереване состоялись первые оборонные консультации между Арменией и Индией, говорится в сообщении пресс-службы армянского военного ведомства.
Армянскую сторону представлял начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левон Айвазян, Индию – Объединенный секретарь министерства обороны Индии по вопросам международного сотрудничества Шри Вишвеша Неги.
На встрече представители Армении и Индии обсудили текущий прогресс и перспективы сотрудничества в области обороны. Основное внимание было уделено вопросам военно-технического партнерства, военного образования, тактической подготовки личного состава, а также обмену опытом между странами.