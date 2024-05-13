В ближайшие дни Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Киеву

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Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни объявят о передаче Украине нового пакета военной помощи. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам чиновника, США выделят Украине новый пакет помощи. Салливан уточнил, что это произойдет в следующие несколько дней.

В то же время советник Байдена не раскрыл детали о том, что войдет в пакет помощи. Салливан сказал, что США пытаются ускорить темпы поставок вооружений и вновь признал, что задержка с ними «поставила Украину в тупик».

«Часть этой техники уже находится на поле боя. Часть этого оборудования появится на поле боя на этой неделе. Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, – это постоянный поток неделя за неделей», – добавил он.