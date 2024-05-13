Сейсмологи зафиксировали извержение вулкана в Азербайджане (фото)

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13 мая в 02:13 по местному времени произошло очередное извержение грязевого вулкана Гюздек-Боздаг, расположенного в шести километрах к западу от поселка Гюздек.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана.

Отмечалось, что перед извержением вулкана наблюдался столб пламени. Извержение зафиксировали восемь цифровых станций Республиканского центра сейсмологической службы.

По данным сейсмических станций, осуществляющих мониторинг грязевых вулканов, глубина очага извержения грязевого вулкана Гюздек-Боздаг составляет 3,5 километра, продолжительность – 9 минут, выделившаяся энергия была равна 8,67х106 Джоулей.

Следует отметить, что грязевой вулкан Гюздек-Боздаг считается одним из крупнейших орографических образований Абшеронского полуострова. Последнее извержение этого вулкана произошло 13 февраля 2009 года.