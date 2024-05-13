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Украинцы сбили российский самолет

Украинцы сбили российский самолет

Вооруженные силы Украины уничтожили российский самолет в Донецкой области. А на Харьковском направлении Россия потеряла 25 единиц техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что украинцы уничтожили Су-25 россиян в Донецкой области.

Кроме этого на Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении – до 14, на Краматорском направлении – до 31, на Покровском направлении – до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями.

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