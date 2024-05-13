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Украинские силы ПВО сбивают лишь 30% российских ракет

Украинские силы ПВО сбивают лишь 30% российских ракет

ПВО Украины за последний месяц удавалось сбивать лишь 30% ракет, запущенных российскими войсками, пишет The Wall Street Journal.

При этом за последние полгода украинские силы противовоздушной обороны сбивали в среднем 46% ракет, а для предыдущего полугодия показатель эффективности ПВО составлял 73%, подсчитали журналисты издания на основании данных, распространяемых командованием Воздушных сил ВСУ.

В случае дронов, которые легче уничтожать, отмечает WSJ, показатель эффективности ПВО изменился незначительно — снизившись лишь на 1%, до 82% в среднем за последние полгода.

Войска РФ, пишет издание, увеличили интенсивность ракетных ударов и ударов беспилотниками по Украине — на 45% за полгода по сравнению с предыдущим полугодием. На фоне этого, отмечает WSJ, у ВСУ заканчиваются боеприпасы для систем Patriot, которые были их лучшей защитой от таких атак.

США и европейские союзники Украины делают все возможное для того, чтобы ВСУ получили необходимое для защиты, напоминает издание слова госсекретаря США Энтони Блинкена. По оценкам источника WSJ в европейской военной разведке, украинским военным нужно продержаться около двух месяцев, пока прибудут боеприпасы и системы защиты.

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