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Глава Минобороны Израиля поблагодарил Блинкена за поддержку США Израиля

Глава Минобороны Израиля поблагодарил Блинкена за поддержку США Израиля

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант созвонился в ночь с 12 на 13 мая госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства еврейского государства.

По ее информации, израильский министр обсудил с Блинкеном «события в секторе Газа, в том числе операции Армии обороны Израиля по всему сектору против очагов террора, а также точечную операцию в районе Рафаха против оставшихся батальонов ХАМАС».

«Министр Галант подчеркнул готовность Государства Израиль продолжать действовать для достижения целей войны – освобождения 132 заложников, удерживаемых террористами ХАМАС, и уничтожения ХАМАС как военной и государственной власти [в секторе Газа]», – говорится в заявлении.

Галант в ходе беседы поблагодарил Блинкена за «продолжающуюся поддержку, которую оказывает администрация США для безопасности Израиля», добавили в Минобороны.

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