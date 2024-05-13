Командующего харьковской группировкой ВСУ сменили на фоне наступления россиян

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На фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий харьковской группировкой ВСУ. Им стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина, сообщает РБК-Украина.

«Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) «Харьков», – сообщили изданию в ОСУВ «Хортица».

При этом Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.