Командующего харьковской группировкой ВСУ сменили на фоне наступления россиян

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий харьковской группировкой ВСУ. Им стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина, сообщает РБК-Украина.
«Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) «Харьков», – сообщили изданию в ОСУВ «Хортица».
При этом Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.