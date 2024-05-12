Кремль о судьбе Патрушева |
Кремль: Белоусов – новый министр обороны России |
Путин снял Шойгу и Патрушева с должностей |
Блинкен надеется, что Украина сможет удерживать линию фронта в Харьковской области |
Сырский заявил, что попытки РФ прорвать украинскую оборону остановлены |
Переломный момент: ВСУ отошли с некоторых позиций в Харьковской области |
Российские пограничники начали сворачивать посты в Зангезуре |
Конкурс «Евровидение» завершился победой Швейцарии (фото, видео) |
В Баку спасатели отговорили мужчину от суицида (видео) |
Главное Странности

Србазан «не против» делимитации, но она должна состояться «только по законам Армении»

Србазан «не против» делимитации, но она должна состояться «только по законам Армении»

Архиепископ Баграт Србазан заявил, что «не против» делимитации, но она должна состояться только «по законам Армении». Об этом он сказал на митинге в Ереване.

«Мы, это движение, разумные люди, не против демаркации и делимитации, но это должно произойти путем подписания мирного договора и по законам РА, на основе международных соглашений, с привлечением гарантов и всеобъемлющего, полного пакета», – важно заявил Србазан.

Между тем, движение «Тавуш во имя родины» представило «концепцию» делимитации границы с Азербайджаном. Как отметил бывший генсек МИД Армении, чрезвычайный и полномочный посол Ваагн Меликян, дипломаты подготовили документ, состоящий из двух разделов – «делимитация и демаркация» и «мирная повестка».

По словам бывшего генсека МИД, действия, которые предпринимаются властями в Тавушской области, на «суверенной территории Армении» следует безоговорочно охарактеризовать как «незаконный процесс делимитации и демаркации, который проводится под угрозой применения силы и является продолжением капитуляции в условиях кажущегося мира».

По его мнению, никаких реальных переговоров нет, процесс сводится к односторонним уступкам со стороны Армении.
С точки зрения бывшего генсека МИД Армении, проведение делимитации и демаркации границы в условиях отсутствия всеобъемлющего мира и дипломатических отношений между странами – «беспрецедентное явление в дипломатической практике».

«Правовой основой для делимитации служит методика, принятая переговорными сторонами, основанная на имеющих юридическое значение внутригосударственных актах СССР. Следовательно, Алма-Атинская декларация никоим образом не может быть подобной основой, поскольку в ней никакого описания границы нет. Декларация предусматривает отсутствие взаимных территориальных претензий», – утверждает он.

Теги:
Из этой рубрики
Србазан впервые намекнул на желание стать премьером Армении
Странности

Србазан впервые намекнул на желание стать премьером Армении

2024/05/12, 20:39
Србазан «не против» делимитации, но она должна состояться «только по законам Армении»
Странности

Србазан «не против» делимитации, но она должна состояться «только по законам Армении»

2024/05/12, 20:22
Социальный призыв «Евровидения»: «Ищите в себе небинарность!»
Странности

Социальный призыв «Евровидения»: «Ищите в себе небинарность!»

2024/05/12, 19:10
Испания несмотря на санкции нарастила закупки российского газа
Странности

Испания несмотря на санкции нарастила закупки российского газа

2024/05/12, 15:28
В Африке появится проспект имени Кадырова
Блок

В Африке появится проспект имени Кадырова

2024/05/12, 10:43
Япония утилизирует препараты от ковида на $1,93 млрд
Странности

Япония утилизирует препараты от ковида на $1,93 млрд

2024/05/12, 01:46
Захарова: "Евровидение" переплюнуло любой шабаш
Странности

Захарова: «Евровидение» переплюнуло любой шабаш

2024/05/12, 01:10
Пхеньян обвинил Токио в милитаризации
Странности

Пхеньян обвинил Токио в милитаризации

2024/05/12, 00:03
Президент Гвинеи-Бисау попросил Адама Кадырова научить его стрелять (видео)
Странности

Президент Гвинеи-Бисау попросил Адама Кадырова научить его стрелять (видео)

2024/05/11, 23:39