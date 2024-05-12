Србазан «не против» делимитации, но она должна состояться «только по законам Армении»

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Архиепископ Баграт Србазан заявил, что «не против» делимитации, но она должна состояться только «по законам Армении». Об этом он сказал на митинге в Ереване.

«Мы, это движение, разумные люди, не против демаркации и делимитации, но это должно произойти путем подписания мирного договора и по законам РА, на основе международных соглашений, с привлечением гарантов и всеобъемлющего, полного пакета», – важно заявил Србазан.

Между тем, движение «Тавуш во имя родины» представило «концепцию» делимитации границы с Азербайджаном. Как отметил бывший генсек МИД Армении, чрезвычайный и полномочный посол Ваагн Меликян, дипломаты подготовили документ, состоящий из двух разделов – «делимитация и демаркация» и «мирная повестка».

По словам бывшего генсека МИД, действия, которые предпринимаются властями в Тавушской области, на «суверенной территории Армении» следует безоговорочно охарактеризовать как «незаконный процесс делимитации и демаркации, который проводится под угрозой применения силы и является продолжением капитуляции в условиях кажущегося мира».

По его мнению, никаких реальных переговоров нет, процесс сводится к односторонним уступкам со стороны Армении.

С точки зрения бывшего генсека МИД Армении, проведение делимитации и демаркации границы в условиях отсутствия всеобъемлющего мира и дипломатических отношений между странами – «беспрецедентное явление в дипломатической практике».

«Правовой основой для делимитации служит методика, принятая переговорными сторонами, основанная на имеющих юридическое значение внутригосударственных актах СССР. Следовательно, Алма-Атинская декларация никоим образом не может быть подобной основой, поскольку в ней никакого описания границы нет. Декларация предусматривает отсутствие взаимных территориальных претензий», – утверждает он.