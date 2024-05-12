Србазан «не против» делимитации, но она должна состояться «только по законам Армении»

Архиепископ Баграт Србазан заявил, что «не против» делимитации, но она должна состояться только «по законам Армении». Об этом он сказал на митинге в Ереване.
«Мы, это движение, разумные люди, не против демаркации и делимитации, но это должно произойти путем подписания мирного договора и по законам РА, на основе международных соглашений, с привлечением гарантов и всеобъемлющего, полного пакета», – важно заявил Србазан.
Между тем, движение «Тавуш во имя родины» представило «концепцию» делимитации границы с Азербайджаном. Как отметил бывший генсек МИД Армении, чрезвычайный и полномочный посол Ваагн Меликян, дипломаты подготовили документ, состоящий из двух разделов – «делимитация и демаркация» и «мирная повестка».
По словам бывшего генсека МИД, действия, которые предпринимаются властями в Тавушской области, на «суверенной территории Армении» следует безоговорочно охарактеризовать как «незаконный процесс делимитации и демаркации, который проводится под угрозой применения силы и является продолжением капитуляции в условиях кажущегося мира».
По его мнению, никаких реальных переговоров нет, процесс сводится к односторонним уступкам со стороны Армении.
С точки зрения бывшего генсека МИД Армении, проведение делимитации и демаркации границы в условиях отсутствия всеобъемлющего мира и дипломатических отношений между странами – «беспрецедентное явление в дипломатической практике».
«Правовой основой для делимитации служит методика, принятая переговорными сторонами, основанная на имеющих юридическое значение внутригосударственных актах СССР. Следовательно, Алма-Атинская декларация никоим образом не может быть подобной основой, поскольку в ней никакого описания границы нет. Декларация предусматривает отсутствие взаимных территориальных претензий», – утверждает он.