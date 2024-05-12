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Трамп пообещал отобрать дом у Байдена и закончить войну в Украине

Трамп пообещал отобрать дом у Байдена и закончить войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет закончить войну в Украине еще до того, как войдет в двери своего президентского кабинета в случае победы на осенних выборах.

Как известно, политик является главным кандидатом от республиканцев. Новым обещанием об окончании российско-украинский войны Трамп отметился перед избирателями в Нью-Джерси.

«До того как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю (выборы – ред.), я решу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю», – заявил он.

Как уточнил Трамп, он выполнит обещание как только отберет Белый дом у «бесчестного» Джо Байдена. Это случится с самого первого дня, конкретизировал политик. Он также пообещал американцам четыре лучших года в истории США.

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