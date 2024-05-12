Сырский заявил, что попытки РФ прорвать украинскую оборону остановлены |
Переломный момент: ВСУ отошли с некоторых позиций в Харьковской области |
Российские пограничники начали сворачивать посты в Зангезуре |
Конкурс «Евровидение» завершился победой Швейцарии (фото, видео) |
В Баку спасатели отговорили мужчину от суицида (видео) |
Мария Стадник пробилась на Олимпиаду |
Правоохранители предупреждают о мошенниках в соцсетях (видео) |
В освобожденные населенные пункты до конца года вернутся более 25 тыс. человек (фото) |
«Шуша всегда на высоте своего величия». Полный текст сегодняшнего выступления главы ИСЕСКО |
Главное Армия

Forbes: Россия может обманывать Украину фальшивым наступлением

Forbes: Россия может обманывать Украину фальшивым наступлением

Многие эксперты ожидали, что россияне начнут большое наступление 9 мая. Рано утром в четверг войска РФ на бронетехнике БМП и МТ-ЛБ пересекли северную границу Украины, войдя в Харьковскую область. Украинские БПЛА и артиллерия быстро уничтожили вражескую технику.

Как пишет Forbes, подразделения 11-го и 44-го армейских корпусов РФ сумели несколько продвинуться и занять позиции в селах Стрелечья, Пыльная, Красное, Мороховец и Олейниково.

«Многие сомневались, как российские войска так быстро пересекли границу. Ответ прост: граница – это серая зона без войск и укреплений непосредственно на линии границы», – успокоила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Отмечается, что Украина создала оборону в нескольких километрах к югу от границы и разместила войска и территориальные силы за этими сооружениями, откуда те могут реагировать на действия захватчиков вдоль пограничной зоны.

«Заявления о крахе обороны являются преждевременными и не соответствуют действительности. В отличие от крупных механизированных подразделений, российские легкобронированные малые тактические подразделения, дислоцированные в небольших селах вдоль границы, могут относительно легко перейти в серую зону и захватить контроль», – объясняют аналитики.

Хотя есть признаки того, что оккупанты хотят укрепить свои позиции в этом небольшом количестве приграничных населенных пунктов, пока нет никаких доказательств того, что они собрали силы для серьезного наступления на Харьков.

Финский аналитик Йони Аскола предположил, что серьезный прогресс на этом участке мог и не быть главной целью врага. Есть вероятность, что это лишь продуманный обман, чтобы заставить ВСУ отвести силы от Часового Яра и городов к западу от Авдеевки. По словам эксперта, харьковский маневр противника может привести к «уменьшению наличия резервов для противодействия основному наступлению России на востоке».

Как отмечается, 42-я механизированная бригада украинских войск первой подвинула силы на север, чтобы усилить территориальные войска. По словам офицера украинской армии Дениса Ярославского, на Харьковский фронт также выдвинулись 57-я ОМБр и 92-я десантно-штурмовая бригада и подразделение ГУР «Kraken».

«Похоже, что россияне стремятся посеять панику и неуверенность в обществе, убеждая население в угрозе, которая надвигается через границу», – отмечает Frontelligence Insight.

Таким образом РФ стимулирует Украину перебрасывать подразделения в эти районы и отвлекает от сосредоточения на российских стратегических целях на Донбассе.

Теги:
Из этой рубрики
Переломный момент: ВСУ отошли с некоторых позиций в Харьковской области
Армия

Переломный момент: ВСУ отошли с некоторых позиций в Харьковской области

2024/05/12, 15:09
Forbes: Россия может обманывать Украину фальшивым наступлением
Армия

Forbes: Россия может обманывать Украину фальшивым наступлением

2024/05/12, 14:31
Киев рассчитывает получить F-16 в июне-июле
Армия

Киев рассчитывает получить F-16 в июне-июле

2024/05/12, 01:33
Россия может получить новейшие северокорейские РСЗО
Армия

Россия может получить новейшие северокорейские РСЗО

2024/05/12, 00:45
Украинцы уничтожили вражескую колонну (видео)
Армия

Украинцы уничтожили вражескую колонну (видео)

2024/05/11, 22:14
Украинцы сбили вражеский Су-25
Армия

Украинцы сбили вражеский Су-25

2024/05/11, 18:52
В Харьковской области Россия ударила по речной дамбе (видео)
Армия

В Харьковской области Россия ударила по речной дамбе (видео)

2024/05/11, 18:47
В Германии решили вернуть службу в армии по призыву
Армия

В Германии решили вернуть службу в армии по призыву

2024/05/11, 18:14
Макрон вновь поднял вопрос об отправке войск в Украину
Армия

Макрон вновь поднял вопрос об отправке войск в Украину

2024/05/11, 17:31