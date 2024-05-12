На счету Азербайджана уже 24 лицензии на Олимпиаду

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На данный момент спортсмены Азербайджана завоевали 24 лицензии на Летнюю Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже, сообщает «Азериспорт».

Очередную путевку на Олимпиаду завоевала лидер женской сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник (50 кг).

Ранее лицензии завоевали Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров), Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг), Магомед Абдуллаев (бокс, +92 кг), Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Санан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Хасрат Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг), Гашим Магомедов (таэквондо, 58 кг), Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг), Сельджан Махмудова (прыжки на батуте), а также борцы вольного стиля Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Осман Нурмагомедов (86 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Георгий Мешвилдишвили (125 кг), женская сборная по баскетболу 3×3 (Дина Ульянова, Тиффани Хейс, Александра Молленхауэр, Мерседес Уокер), гребчиха Диана Дымченко (2000 м), Эди Рески Двичао (бадминтон), Кейша Фатима Захра (бадминтон), Мурад Мамедов (греко-римская борьба, 60 кг), Рафик Гусейнов (греко-римская борьба, 87 кг) и Сабах Шариати (греко-римская борьба, 130 кг).