Оттава уличила Иран во враждебной деятельности на территории Канады

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Канадская служба безопасности и разведки (CSIS) указывает, что Иран продолжает вести враждебную деятельность в Канаде и по прогнозам в 2024 году для поддержки собственного режима также будет преследовать своих врагов, даже если они живут за границей. Об этом говорится в ежегодном отчете CSIS.

«Иран стремится стать влиятельным государством на Ближнем Востоке, распространяя свое влияние на Ирак, Сирию и Ливан», – пишет CSIS.

В отчете указывается, что противодействие Соединенных Штатов, Израиля и других государств амбициям Ирана привели к тому, что Тегеран начал искать неформальные альянсы с антизападными государствами, такими как Российская Федерация. Как следствие, Иран сформировал то, что он называет «осью сопротивления».

Подчеркивается, что Иран и его спецслужбы тайно собирают информацию об проживающих за рубежом иранцах и выступают против иранского режима, а также пытается усилить антиизраильские настроения на Западе.